Il punteggio del servizio maturato presso enti di formazione va riconosciuto al personale Ata. Accolto ricorso.

Il Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un assistente amministrativo, assistito dall’avv. Francesco Carità, riconoscendo, nell’ambito delle graduatorie di istituto del personale ATA, il punteggio maturato per il servizio espletato presso gli enti di formazione.

In particolare, infatti, il ricorrente contestava che nella graduatoria, nonostante la corretta allegazione dei titoli di servizio, non veniva riconosciuto alcun punto per le mansioni svolte presso gli enti di formazione, a seguito di un’apposita circolare adottata dall’ufficio scolastico regionale.

Secondo il Tribunale, tale condotta è illegittima e va censurata in quanto il servizio prestato dal dipendente presso gli enti di formazione va valutato alla stregua del servizio prestato presso le scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Il legale si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto, considerato che, il ricorrente era illegittimamente disoccupato e in virtù del suddetto provvedimento sarà assegnato presso una delle scuole indicate in domanda nell’ambito provinciale di Palermo.