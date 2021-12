Germania, in aumento la quota di Omicron. 383 morti in 24 ore

Sta aumentando rapidamente in Germania la quota della variante Omicron nei nuovi contagiati: si tratta ormai del 17,5% dei rilevamenti esaminati. Lo riferisce il Robert Koch Institut, prendendo in esame la settimana fino al 26 dicembre. La settimana precedente il totale era di appena il 3,1%.

L’incidenza settimanale media e’ di 207,5 nuovi contagi su 100 mila abitanti. 42.770 i nuovi casi e 383 vittime nelle ultime 24 ore, riporta l’Rki, mettendo in guardia sulla relativa attendibilita’ in relazione ai ritardi nelle comunicazione per via delle festivita’