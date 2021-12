“Emergenza” Covid, stretta contro la variante Omicron: test, mascherine e Green pass valido sei mesi

Con la variante Omicron che apre “una fase nuova” della pandemia, va presa “ogni precauzione possibile” per fermare la corsa del Covid. Per questo il governo annuncia la stretta per le Feste: durata del Green pass ridotta a sei mesi, terza dose quattro mesi dopo la seconda, vaccinazione obbligatoria per altre categorie, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi a partire da Capodanno e ritorno allo smart working. Sul tavolo potrebbe esserci anche l’estensione del Super Green pass nei luoghi di lavoro.

Nell’incontro di fine anno con i giornalisti, Mario Draghi non indica le misure nel dettaglio ma spiega quali saranno le direttrici lungo le quali si svilupperà l’azione del governo. E che saranno decisa da Cabina di regia e Consiglio dei ministri.

Mascherine – Un punto sul quale c’è sostanziale accordo tra le forze politiche, anche perché molte Regioni si sono già mosse da sole, è l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. L’esecutivo ragiona però se imporre l’uso della Ffp2 per tutti i luoghi chiusi, dunque anche sui luoghi di lavoro, sui mezzi pubblici, nei cinema, nei teatri e nei ristoranti.

Green pass e booster – L’intesa c’è anche su una nuova riduzione della durata del Green pass: varrà sei mesi. Una decisione strettamente collegata a quella che arriverà presto dall’Aifa: l’anticipo del booster da cinque a quattro mesi e l’estensione della terza dose anche ai 12-18enni. Il certificato, sottolinea Draghi, “è diventato un po’ enfaticamente uno strumento di libertà”. E, invece, bisogna fare i conti con il calo della protezione dei vaccini dopo sei mesi.