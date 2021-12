Covid, niente Dad con un solo positivo in classe. Cambio di rotta del Governo.

Nelle scorse ore si era parlato di un ritorno alla didattica a distanza anche con un solo alunno contagiato, ma è arrivata ora la precisazione del governo: la didattica a distanza, anche con un positivo in classe, non è prevista. Non ci sarà dunque alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato.

Nel frattempo la struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del generale Francesco Paolo Figliuolo intensificherà le attività di screening nelle scuole per potenziare il tracciamento. Garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del governo.

La nuova circolare corregge e supera quella di lunedì sera: “Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale si intendono conseguentemente superatele disposizioni di cui alla precedente circolare”. Saranno necessari due casi di positività per i bambini dai sei anni ai 12 (elementari e prime medie). Per gli altri più grandi che sono per l’85 per cento vaccinati resta il sistema della “sorveglianza attiva con i tamponi”: sarà predisposta la didattica a distanza soltanto dal terzo contagio in classe.

La didattica a distanza scatterà con un solo positivo in classe per i bambini fino a sei anni, con due positivi per gli alunni da 6 a 12 anni e dai 12 in poi si andrà in Dad se i casi positivi sono almeno tre.