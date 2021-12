Covid. Musumeci proroga la “zona arancione” per Marianopoli fino al 5 gennaio

I Comuni di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea, in provincia di Messina saranno in “zona arancione” ancora fino a mercoledì 5 gennaio 2022.

Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, che prolunga la durata delle misure restrittive anti-Covid per questi tre territori.

Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.