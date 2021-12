Covid. Appello del sindaco Gioacchino Comparato: “Numero di positivi in Città è in aumento; serve massima attenzione”

SAN CATALDO. A San Cataldo il numero dei casi di positività al Covid 19 è in aumento e allora ecco che il sindaco Gioacchino Comparato, alla vigilia delle prossime festività natalizie ha deciso di lanciare un appello ben preciso a tutta la cittadinanza: “Come sapete, in queste settimane, stanno aumentando nuovamente i contagi, il numero di persone positive al Covid e in quarantena, non solo nel nostro Comune, è in crescita. È per questo fondamentale, adesso più che mai, prestare la massima attenzione e osservare tutte le precauzioni”.

Nel contempo, il sindaco ha invitato la cittadinanza che non lo abbia fatto a vaccinari: “L’unica vera arma di cui oggi disponiamo, per combattere il Covid, è il vaccino. I dati parlano chiaro, sia sulla sua efficacia che sulla sua sicurezza. Vacciniamoci per l’amore che proviamo verso i nostri cari, vacciniamoci per i più deboli e per gli indifesi, gli anziani e i bambini, facciamolo soprattutto per le persone che non possono vaccinarsi. Tuteliamo e salvaguardiamo la nostra salute e quella di quella di un’intera comunità”.

Il sindaco ha poi concluso: “Sconfiggeremo questa pandemia se la combatteremo uniti. Per riuscirci, serve il coinvolgimento di tutti. Ognuno di noi, ricordiamolo, può fare la propria parte.