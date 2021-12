Confapi Sicilia sceglie Pasticceria Sparacello Mussomeli testimonial campagna di sensibilizzazione “Promuovi l’etica circolare. Fai circolare l’etica”

MUSSOMELI – Dalla Asd Palermo Femminile) Siglata la partnership con la Pasticceria Sparacello

La Pasticceria Sparacello nasce da una lunga e importante tradizione di famiglia. Le sue creazioni dolciarie esaltano la tradizione siciliana a livello internazionale.

Per Ilaria Sparacello, CEO dell’azienda Sparacello Srl di Mussomeli (CL), fare impresa significa veicolare valori e messaggi etici. L’impegno sociale è, infatti ad oggi uno dei tratti distintivi dell’azienda.

Per questo e per l’Altissimo qualità dei suoi prodotti, la Pasticceria Sparacello è stata scelta dalla Confapi Sicilia come testimonial della campagna di sensibilizzazione “Promuovi l’etica circolare. Fai circolare l’etica”

Ulteriore manifestazione di impegno etico e sociale di questa eccellenza imprenditoriale siciliana è il Panettone “Baciamo le mani – La molestia non è mai galanteria”, selezionato come Special Edition dell’Osservatorio Digitale Europeo contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, 6Libera.org.

L’omaggio e il sostegno alla Squadra femminile del Palermo Calcio costituisce l’impegno a promuovere l’affermazione dei diritti di pari opportunità tra donne e uomini nello sport, così come nelle professioni. (Asd Palermo Femminile)