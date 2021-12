Campofranco. Un successo la due giorni di karate con più di 200 atleti partecipanti

CAMPOFRANCO. Duecento atleti, con familiari al seguito provenienti dalle 9 province siciliane, hanno movimentato per due giorni la comunità campofranchese per un evento sportivo che ha messo Campofranco al centro del Karate Siciliano.

E’ stata una manifestazione che l’Amministrazione comunale ha voluto organizzare ed ospitare in stretta collaborazione con la Federazione Regionale – Fujlkam – del presidente Salvatore Li Vigni. Nel corso dell’evento, gli atleti hanno concluso un percorso di allenamento e dimostrazioni in vista anche di traguardi futuri e con l’attribuzione di menzioni, encomi e “avanzamenti” di cinture che gli attenti arbitri hanno destinato ai più meritevoli.

Tantissimi atleti in età giovanile e diversi adulti, tanti maestri siciliani presenti con le loro scuole, il responsabile del settore Karate della Federazione regionale Giovanni Mallia, i dirigenti della stessa Federazione siciliana e il rappresentante nazionale delegato per l’occasione, hanno fatto sì che un’altra occasione di crescita sportiva, sociale ed anche economica è stata data alla comunità campofranchese.

L’amministrazione comunale ha ringraziato la Polisportiva Olimpia Campofranco del presidente Gero Adamo per la collaborazione ed i volontari Salvuccio Adamo e Paolo Vitellaro per essere stati preziosi collaboratori per tutta l’organizzazione. E’ stata anche l’occasione di discutere con i dirigenti regionali di altre iniziative che Campofranco ospiterà nei prossimi mesi, rivolte anche alla popolazione campofranchese.