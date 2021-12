Campofranco. Covid: stamani screening gratuito di tamponi rapidi e molecolari al Palasport.

CAMPOFRANCO. I casi di positività al covid-19 degli ultimi giorni, oltre agli adulti, hanno interessato bambini in tenera età generando molti, moltissimi contatti per i quali si è provveduto immediatamente ad eseguire tutto quanto previsto dal protocollo medico.

Pertanto stamani a partire dalle ore 9,00 per i piccoli e dalle 10,00 per gli adulti, presso lo spiazzo del Palasport “Giovanni Paolo II” di Campofranco, è stato organizzato in sinergia con l’ASP di Caltanissetta un “drive in” per eseguire circa 140 tamponi tra rapidi e molecolari.

Il numero così alto è dato anche dal fatto che sono interessati circa 50 bambini, genitori, insegnanti, adulti. Già gli interessati al tampone sono stati tutti avvisati per le modalità da eseguire, ma il test è libero e gratuito per tutti e pertanto chi vuole, può approfittare dell’evento per farsi il tampone.