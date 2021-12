Caltanissetta, ex minatori celebrano la “loro” Santa Barbara: “Ci ha sempre protetti”

Non importa da quanto tempo sei “uscito fuori” dalle miniere. Chi ha lavorato in questo settore rimane per sempre legato a Santa Barbara, la protettrice dei minatori.

Ed è per celebrare la “grazia” ricevuta durante le lunghe giornate di lavoro che gli ex lavoratori delle Miniere ogni anno, il 4 dicembre, desiderano incontrarsi per trascorrere insieme alcune ore.

Quest’anno, 140esimo anniversario dalla tragedia avvenuta nella miniera di Gessolungo, la voglia di ritrovarsi insieme è stata ancora più intensa. Un modo per apprezzare il dono della vita e ricordare i colleghi che non hanno avuto la stessa fortuna.

Promotore dell’iniziativa è stato Calogero Cervellione che si è premurato di coinvolgere gli ex colleghi in questo incontro. Hanno partecipato anche Vincenzo Turco, Mario Amico, Diego Di Marco, Gerlando Bernardo, Calogero Bognanni, Riccardo Fiorino, Antonio Grillo, Giuseppe Grillo e Salvatore Schembri.

“Sentiamo che Santa Barbara ci ha salvato, aiutandoci a uscire indenni da un lavoro faticoso e pericoloso” hanno raccontato gli ex minatori che, durante la giornata, hanno partecipato alla tradizionale Santa Messa dedicata a Santa Barbara e poi partecipato alla visione di un filmato commemorativo delle vicende avvenute a Caltanissetta quando veniva considerata “la Capitale dello Zolfo”.