Caltanissetta, Camera di Commercio: Bando per le imprese che investono nel digitale

La Camera di Commercio di Caltanissetta, nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori.

A tal fine ha indetto, anche per l’anno 2021, il Bando voucher digitali I4.0 ‐ Anno 2021, quale sostegno economico.

Un’opportunità per gli imprenditori del territorio da cogliere per innalzare la propria consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale.

Compatibilmente con proprie le esigenze organizzative e logistiche le aziende potranno scegliere se aderire alla misura “A” o “B”. In entrambi i casi, gli imprenditori potranno sfruttare i benefici economici per realizzare progetti legati all’introduzione di nuove tecnologie in azienda, servizi di formazione e consulenza.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, fino alle ore 21:00 del 28/02/2022. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Per conoscere tutti i dettagli dei bandi si invita a consultare al sito internet https://www.cameracommercio.cl.it/amministrazione-trasparente-main/bandi-in-corso/bandi-in-corso/