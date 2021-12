Caltanissetta: atleti della Street Factory Eclettica tornano con un ricco bottino di premi

La Roller School di Eclettica di Caltanissetta continua ad aggiungere le medaglie al collo dei suoi atleti. L’ultimo successo, in orfine cronologico, è quello ottenuto oggi ad Acireale.

A premiare i pattinatori nisseni è stata la Fisr Sicilia con un encomio per meriti nazionali a Salvatore Julien Rizza, Andrea Micalizzi, Desirèe Messina, Leyla Muzzicato e Alberto Saporito.

In rappresentanza degli atleti alla cerimonia regionale hanno partecipato il presidente e istruttore Alessandro Ciulla e l’atleta Salvatore Julien Rizza (insieme nella foto).

Salvatore Julien Rizza ha ottenuto: 2° posto nazionale Free Jump categoria Master over 30, 2° posto nazionale Free Jump categoria Master over 30 e 3° posto nazionale Speed Slalom categoria Master over 30 e 3° posto nazionale Roller Cross categoria Master over 30.

Andrea Micalizzi ha conquistato il 1° posto nazionale Campione d’Italia Roller Freestyle/Park categoria Giovanissimi M, 2° posto nazionale Roller Cross categoria Giovanissimi M e 1° posto nazionale Slide categoria Giovanissimi M.

Desirèe Messina ha ottenuto il 3° posto nazionale High Jump categoria Ragazzi F.

Leyla Muzzicato ha raggiunto il 3° posto nazionale Roller Freestyle/Park categoria Giovanissimi F.

Alberto Saporito ha vinto il 2° posto nazionale Speed Slalom categoria esordienti M e 2° posto Roller Cross categoria Esordienti M, 3° posto nazionale Slide categoria Esordienti M.

“Siamo molto fieri dei nostri ragazzi – hanno commentato i referenti di Street Factory Eclettica – e vogliamo rivolgere i nostri complimenti per il meritato riconoscimento, per i risultati conseguiti nonostante le difficoltà di questi ultimi due anni, per l’impegno e la passione nel portare avanti le discipline del Roller Freestyle”.

E oltre agli atleti a essere “meritevole di attenzione” è l’intera associazione che il 9 gennaio 2022 sarà protagonista del programma “Generazione Bellezza” in onda su Rai 3 dalle 20.30

“Tra queste storie c’è anche la nostra -hanno raccontato Alessandro Ciulla, Silvia Macaluso, Federica Ciulla e Francesco Macaluso – e siamo commossi e orgogliosi di poter mostrare ad un pubblico nazionale il nostro pazzo sogno di contribuire a restituire bellezza alla città di Caltanissetta con lo sport, l’arte, la cultura e l’aggregazione sociale. La gioia dei fruitori di Eclettica, la nostra passione, il grande impegno e la visione dietro il nostro progetto verranno raccontati all’Italia e non potremmo essere più felici di così”.

Nella foto: gli atleti della Roller School