Caltanissetta, “arrivo” di Babbo Natale: successo di pubblico in centro storico. Amministrazione: “Un sogno che diventa realtà”

Grande successo di pubblico per l’arrivo di Babbo Natale a Caltanissetta. Folla di genitori e bambini che sin dall’inizio dell’evento di ieri, mercoledì 22 dicembre, hanno accompagnato la slitta dell’iconica figura natalizia in corteo, “scortato” da elfi e dalle due bande musicali Albicocco e Verdi.

Corso Vittorio Emanuele, chiuso al traffico, si è immediatamente riempito di gente, restituendo una visione che, anche complice la pandemia, non era più abituale: centro storico gremito di nisseni.

Lunga ma ordinata la fila per accedere alla Casa di Babbo Natale, allestita nella Galleria palazzo Benintende (Corso Vittorio Emanuele, 134), per posare per l’iconica foto e consegnare la propria letterina e divertirsi con gli elfi animatori.

A proposito della location meritoria ed incisiva l’opera del Notaio Alfredo Grasso che ha “convinto” tutti i condomini degli edifici ad acconsentire all’allestimento della ‘Casa’.

Atmosfera natalizia, resa ancor più coinvolgente dall’appassionante concerto della scuola di canto Mast 79 diretta dalla maestra Mariangela Rizza e dalla slitta/carrozza di Babbo Natale che è stata presa “d’assalto” dai bimbi per le passeggiate gratuite.

Un evento curato nei minimi dettagli in maniera impeccabile da Antonio Emma della 5 Lab. Manifestazione che ha in calendario appuntamenti di rilievo anche per oggi, giovedì 23 dicembre, e per venerdì 24; dalle 17 alle 19, oltre la consueta apertura della Casa di Babbo Natale, la presenza degli elfi, in programma spettacoli di magia, illuminazione architetturale, bolle di sapone ed esibizioni di zampognari.

Giovedì 23 dicembre è previsto il concerto della Glauband formata da giovani artisti nisseni: appassionati e grintosi, hanno unito i loro strumenti per suonare armoniosamente e per associare alla loro solida amicizia un’unica sinfonia di ritmi e note.

Venerdì 24 dicembre, show conclusivo all’Accademia di Formazione e Spettacolo che sarà presentato dal brioso Ernesto Trapanese, trascinante show-man nisseno.

Ieri, tra la folla che assiepava il corso, anche il vicesindaco Grazia Giammusso e l’assessore Fabio Caracausi.

Giammusso ha evidenziato: ”Un sogno che diventa realtà. L’allegria dei bambini, la serenità, le luci, le emozioni i colori nel rivedere questa piazza piena di bambini con le proprie famiglie. Siamo veramente soddisfatti e contnuo a dire in ogni intervista, grazie bambini”.

Caracausi aggiunge: “Rispetto delle norme di sicurezza. Era necessario chiudere il traffico e tutti stanno godendo di un corso ben illuminato e molto gradevole da vedere. La cornice dei bambini rende stupendo ogni momento”.