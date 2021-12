Butera. Il sindaco dispone l’anticipazione ad oggi della mensilità di dicembre e della tredicesima per i dipendenti comunali.

BUTERA. Anche quest’anno il sindaco Filippo Balbo, dopo aver annunciato che avrebbe chiesto alla tesoreria comunale di anticipare i soldi della mensilità di dicembre e della tredicesima mensilità per i dipendenti comunali, ha autorizzato tale anticipazione per la giornata di oggi 20 dicembre.

A confermarlo è stato lo stesso primo cittadino che ha sottolineato come questa sua decisione l’abbia assunta in considerazione del fatto che gli sono pervenute diverse istanze verbali da parte dei dipendenti comunali per il pagamento anticipato degli emolumenti di dicembre e della tredicesima mensilità al fine di consentire un decoroso svolgimento delle festività di Natale agli stessi dipendenti e alle loro famiglie.

Il sindaco ha ritenuto tali istanze meritevoli di accoglimento, per cui ha deciso di autorizzare il Tesoriere comunale che è il Credito Valtellinese S.p.A., al pagamento anticipato degli emolumenti di dicembre 2021 e della tredicesima mensilità già per la giornata di oggi.

In questo modo il primo cittadino intende venire incontro a quelle che sono le piccole e grandi esigenze dei dipendenti e delle loro famiglie in un periodo dedicato alle spese come quello natalizio. La stessa disposizione è stata trasmessa alla Tesoreria comunale al fine di adottare il provvedimento per consentire con un certo anticipo di procedere alla corresponsione della mensilità di dicembre e della tredicesima in modo da consentire un natale più sereno agli impiegati comunali. Attualmente i dipendenti in servizio nel Comune di Butera sono 65.