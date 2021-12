Attivazione di contratti di apprendistato di primo livello ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta

L’ ITET “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Santa Iacuzzo, anche per l’anno scolastico 2021/2022, ha promosso l’attivazione dei percorsi di apprendistato di primo livello-finanziati dalla Regione Sicilia- che consentiranno a quattro studenti dell’istituto, di essere assunti da aziende del territorio con un contratto di apprendistato.

Gli studenti coinvolti faranno esperienza nel mondo del lavoro e, nel contempo, le aziende beneficeranno dei vantaggi economici previsti previsto dal bando dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione.

La finalità del progetto è quella di offrire agli studenti un’esperienza formativa qualificata e, al tempo stesso, aiutare le imprese nella crescita e nella produttività aziendale.

Gli studenti ammessi al progetto, selezionati dalle aziende che hanno manifestato interesse al progetto sono: Martorana Domenico, Marca Alessia, Fariki Najwa e Balachia Giuliana, supportati dai tutor scolastici Proff. Daniela Seminatore e Vincenzo Lo Muto e dal supporto esterno della referente ANPAL Tilde Falcone.

Il progetto, selezionato per il terzo anno consecutivo dalla Regione Sicilia attraverso un apposito bando, si pone in linea con la spiccata vocazione dell’istituto per le attività laboratoriali ed esperienziali.

L’attivazione di percorsi di tirocinio esterno, garantisce agli studenti un’offerta formativa completa, che non si ferma alla ordinaria didattica in aula, ma offre spunti di crescita professionale e umana, promuovendo la diffusione del modello di apprendimento duale fondato sull’integrazione organica di formazione e lavoro.