Assicurazione moto online: come si definisce il premio assicurativo

Guidare una moto è fonte di ispirazione, di poesie, di letteratura se vogliamo ma i dati parlano chiaro: le moto sono esposte maggiormente ad eventi avversi e a danneggiamenti e la notizia che crea sconcerto è che, spesso, non sono i motociclisti a causare l’incidente.

Ne deriva che il mondo delle moto richiede una giusta valutazione, sul piano assicurativo come sul piano tecnico-meccanico, da parte dei motociclisti che si accingono a intraprendere l’acquisto di una due ruote con conseguente soggiacenza ai relativi obblighi assicurativi.

Per queste e altre ragioni un motociclista avveduto studia bene l’assicurazione moto che desidera sottoscrivere prima di mettersi alla guida, perché solo una buona assicurazione moto potrà costituire una base di tranquillità e sicurezza.



I due fattori che vengono valutati sono le garanzie contenute nel contratto e i costi da gestire per il motociclista: il rapporto qualità /prezzo è imprescindibile ma nessuno rinuncia, oramai, a una garanzia accessoria in più per meri motivi economici, soprattutto se le assicurazioni online forniscono possibili soluzioni integrative magari per poche decine di euro annui in più.

Le assicurazioni online sono una realtà poiché la vita di molti utenti, per vari servizi, è affidata a valutazioni online per studiare preventivi, norme contrattuali, informazioni utili per i pezzi di ricambio, mappe. In tal modo le società assicurative sono sempre più evolute per facilitare ai clienti le migliori soluzioni per esigenze sempre più complesse.

ConTe.it ha pensato ad un meccanismo semplice ed intuitivo, tramite il proprio sito, per ottenere il premio assicurativo; ciò rende sicuramente più semplice per un utente un primo approccio al contratto che dovrà firmare, senza perdere tempi lunghi con elaborate interviste e meccanismi farraginosi propri di tempi più datati.



Certamente occorre avere un minimo di cognizione sul mondo assicurativo specifico dei motocicli per orientarsi anche se il principio del Bonus Malus, già noto per le automobili, è assolutamente il medesimo.

Occorre ricordare, altresì, che l’estensione della Legge Bersani operata dal D.L. 124/2019 sulla RCA familiare, in vigore dal 16 febbraio 2020, può prevedere, a determinate condizioni, che ogni veicolo all’interno dello stesso nucleo familiare venga assicurato godendo dei vantaggi assicurativi e quindi del risparmio derivante dall’appartenenza della classe di merito più bassa tra i componenti della famiglia.

A quel punto sarà molto semplice ed intuitivo utilizzare il motore di ricerca del sito scelto dall’utente ed inserire i dati richiesti, sia quelli anagrafici del motociclista che quelli identificativi del veicolo, per scegliere il proprio contratto Rc Moto con, in aggiunta qualora lo si ritenga utile, eventuali garanzie accessorie.