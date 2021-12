Armonia e amicizia i punti cardine della Conviviale natalizia del Rotary Club di Mussomeli

Nell’elegante location del Ristorante Al Castello di Mussomeli si è svolta la Conviviale natalizia del Rotary club di Mussomeli – Alta Valle Platani all’insegna dell’amicizia e dell’armonia non solo tra i presenti, ma nel ricordo di Aldo Tullio Scifo, storico membro recentemente scomparso che ha ricoperto numerose cariche nel Club e nel Distretto, e del fratello del Prefetto del Club Roberto Di Leo, il Dottor Luigi Di Leo, anche lui recentemente scomparso. Una conviviale che ha ribadito con forza la voglia di incontrarsi e che ha avuto come ospite la moglie del compianto Luigi, la Dottoressa Paola Biscussi. La conviviale è stata preceduta da una celebrazione nella Chiesa Parrocchiale della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello presieduta da Padre Vincenzo Giovino che ha ricordato il valore dell’amore verso il prossimo e del servizio. Prima dello splendido pranzo si è svolta anche l’Assemblea dei Soci presieduta dal Presidente del Club Giuseppe Misuraca coadiuvato dal Prefetto Roberto Di Leo e dal Segretario Gero Ferlisi. Dopo un minuto di silenzio in ricordo dei caduti del disastro di Ravanusa e del Socio Fondatore Aldo Tullio Scifo, il Prefetto Di Leo, con la sua indiscussa classe, ha presentato i progetti di Solidarietà del Club: Salviamo le api, Ravanusa nel cuore e Associazione Solideali.Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020/2021, l’elezione del Consiglio Direttivo dell’anno 2022/2023 che collaborerà il futuro Presidente del Club Nuccio Mattina e l’elezione del Presidente designato per l’anno 2023/2024 nella persona di Annalisa Giambrone. “Vivere il Rotary aiutando chi ha bisogno non solo cambia la vita degli altri ma soprattutto accresce il benessere della propria esistenza”, questo l’augurio a tutti i soci e a tutti i rotariani dell’intraprendente Presidente Misuraca portavoce dello spirito del Club di Mussomeli.