SAN CATALDO. Nelle ultime ore ancora in salita la curva del contagio da Covid a San Cataldo. Qui si sono infatti registrati 18 nuovi casi a fronte di 2 guarigioni. Al momento il numero complessivo dei positivi al Covid è di 168.

Di questi, fortunatamente, nessuno è in terapia intensiva; 3 sono invece i casi di ricovero in malattie infettive a Caltanissetta e uno fuori provincia, mentre sono 164 quelli che si trovano in quarantena domiciliare. :