A San Cataldo in risalita il numero dei casi di positività al Covid. Complessivamente sono 142 i contagiati

SAN CATALDO. Continua a crescere la curva del contagio da Covid a San Cataldo. Qui nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 nuovi casi di positività e due guariti.

Dunque, un saldo di + 8 nel conto giornaliero che viene fatto delle persone positive in Città. Al momento, sulla base dei dati contenuti nel report giornaliero dell’Asp, a San Cataldo si registrano 142 casi complessivi di persone attualmente positive.

C’è da dire che nessuna di queste persone figura in terapia intensiva, mentre tre sono ricoverate in malattie infettive; una ricoverata fuori provincia e 138 in quarantena domiciliare.