Vaccino, Musumeci: “Unico rimedio per non morire, sì a obbligo”

“Il vaccino rimane l’unico rimedio per non finire al cimitero. In Sicilia abbiamo 382 ricoverati per Covid, l’80% dei quali non ha fatto vaccino. Il vaccino e’ l’unica soluzione, e’ l’unica possibilita’, con la terza, quarta e quinta dose, per avere il diritto di restare su questa terra”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a “Omnibus”, su La7, dopo che in questi giorni ha ribadito che l’obbligo vaccinale “e’ una necessita'”.

“C’e’ uno zoccolo duro di irriducibili e se l’adozione di questo drastico provvedimento dovesse servire a salvaguardare interessi generali, non sarebbe un problema di presidente di destra o sinistra. In alcuni casi particolari lo Stato ha il diritto-dovere di sospendere momentaneamente alcune liberta’ individuale”