Sicilia, maltempo: diverse corse treni sospese, anche tra Caltanissetta Xirbi e Catania

Puntualmente, come nei precedenti giorni di maltempo, arterie stradali e ferroviarie vengono invase da detriti e fango in Sicilia. La circolazione ferroviaria e’ sospesa sulla linea Palermo – Agrigento/Catania, tra Termini Imerese e Roccapalumba e tra Caltanissetta Xirbi e Catania. I tecnici Rfi, afferma una nota, sono un lavoro per ripristinare la funzionalita’ in sicurezza della linea.

In corso da parte di Trenitalia la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni, sulla Palermo-Agrigento, attestati a Cammarata. Compatibilmente con le condizioni della viabilita’ stradale, sara’ o servizio sostitutivo.