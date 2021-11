Sicilia, evade dai domiciliari per mettere a segno furto: arrestato e condotto in carcere

Nell’ultimi mesi aveva più volte violato i domiciliari cui era sottoposto per resistenza e lesioni personali il 23enne arrestato ieri dagli agenti della Squadra mobile della Questura di TRAPANI . Di recente, oltre a rendersi protagonista di nuove evasioni, era stato sorpreso a rubare in un esercizio commerciale dai poliziotti. Ieri l’epilogo della vicenda, quando all’indagato è stata notificata un’ordinanza di aggravamento del precedente provvedimento, emessa dal gip di TRAPANI , ed è finito in carcere