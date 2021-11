SAN CATALDO. Il Sindaco Gioacchino Comparato ha reso noto alla cittadinanza che Caltaqua ha comunicato che, a causa di un’interruzione della fornitura al serbatoio Giorgibello, oggi, 19.11.2021, non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica in programma nel Comune di San Cataldo.

Pertanto, nella giornata odierna niente acqua. Sarà Caltaqua a rendere nota la data di normale ripresa dell’erogazione idrica.