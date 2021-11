Ricette Natale, ecco come fare un figurone in poco tempo

Cosa cucinare per Natale? Questo dilemma si presenta ogni anno, puntuale come un orologio svizzero. Qual è la soluzione ideale? Da una parte è vero che ci sono i piatti della tradizione, che sono irrinunciabili. D’altro canto, c’è da considerare anche il fatto che il menù della cena di Natale è cambiato, nel corso degli anni. Questo è dovuto a diversi fattori, primi fra tutti il nuovo equilibrio lavorativo dei nuclei familiari moderni. Spazio dunque ai piatti che si possono preparare in anticipo! Che siano tantissimi antipasti di natale con pesce, carne o vegetariani, oppure delle portate più importanti. Scopriamo insieme in questo articolo come organizzare al meglio il cenone di Natale, con le ricette più veloci, furbe e stuzzicanti!

Vigilia o pranzo di Natale?

Prima di tutto, bisognerebbe tenere in considerazione il fatto che il Natale è legato alla tradizione cristiana. Questa impone che durante la Vigilia di Natale non si consumi la carne. È proprio per questo motivo che, spesso, l’alternativa ideale è quella costituita dai piatti di pesce. Ciò non comprende solo pasta al salmone e cocktail di gamberetti, ma anche altri prodotti ittici. Cozze, vongole e capesante, oppure pesci interi al cartoccio o filetti gratinati possono essere una valida alternativa ai piatti di carne. Tieni presente che molte ricette con questi ingredienti si possono preparare in anticipo. Questo non vale solo per i piatti freddi, ma anche per tutto ciò che si cuoce in forno.

Ricette di Natale adatte a tutti

C’è un altro aspetto che non bisogna sottovalutare, quando si organizza un pranzo o una cena con degli invitati. Si tratta della presenza eventuale, tra i commensali, di persone che non possono mangiare qualsiasi tipo di cibo. Infatti non ci sono solo coloro che hanno fatto delle scelte etiche, come i vegetariani e i vegani, ma anche chi ha delle allergie o delle intolleranze più o meno gravi. Bisogna tenere in considerazione, quindi, due possibili soluzioni.

Da una parte si possono scegliere delle ricette che possono avere una variante adatta anche a chi non può mangiare tutti i piatti del menù. Altrimenti hai pensato alla possibilità di una cena o un pranzo uguale per tutti, che non preveda il glutine oppure i derivati animali, come carne, pesce, uova e formaggi? Anche se può sembrare un po’ complicato, non è poi così difficile creare un pasto inclusivo! Del resto, anche le insalatone di verdure, ricche e variegate, possono avere un grande successo durante le feste di Natale. Prova le ricette che contengono gli ingredienti di stagione come le noci, il melograno o i funghi freschi.

Infine, se tra i tuoi ospiti ci sono dei bambini, dovresti considerare anche i loro gusti. Un piatto raffinato con giochi di sapori contrastanti potrebbe essere perfetto, per fare colpo su tua suocera. Ma siamo sicuri che sia adatto al palato dei più piccoli? Loro si sapranno accontentare dei piatti di tutti i giorni, come della pasta al burro o al sugo, o una fettina di carne impanata, accompagnata da verdure saltate in padella. Puoi puntare sullo stesso contorno anche per gli adulti, soprattutto se scegli di impiegare insalata verde, pomodori, cetrioli o fagiolini, carote, patate, cavoletti di Bruxelles oppure cavolo verde o rosso.