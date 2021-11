Rassegna stampa. Caltanissetta, organico vigili urbani dimezzato

CALTANISSETTA – E’ stato ulteriormente ridotto il già esiguo organico del comando della Polizia municipale di Caltanissetta con il collocamento in pensione, senza sostituzione, di altri due vigili urbani per raggiunti limiti di età pensionabile. L’organico è ora di 53 unità, ossia meno della metà del numero previsto che è di oltre 100. «Siamo rimasti – ha detto amareggiato il comandante della polizia municipale Diego Peruga – io e 52 vigili». Il comandante Peruga ha inoltre evidenziato che «nell’ultimo decennio l’organico ha perduto ben 34 unità» e ha ricordato che «nel 2011 erano in servizio 87 unità».

«Per recuperare qualche unità, recentemente è stata ridotta l’aliquota della polizia giudiziaria». ha aggiunto il comandante dei vigili urbani. Intanto alla riduzione dell’organico ristretto si contrappone l’aumento dei compiti affidati ai vigili urbani con le nuove norme del codice della strada per il cui rispetto occorre più personale. «Evidentemente – ha detto il comandante Peruga – faremo di tutto per fare rispettare anche le recenti misure disposte con le risorse disponibili». Ma “la coperta” è corta, molto corta e i servizi da “coprire” sono tanti.

«Fortunatamente in questo caso – ha detto ancora Peruga – a Caltanissetta non sono utilizzati i monopattini come succede in altri centri per cui avremo un servizio in meno da assicurare, ma intensificheremo i controlli perché i posti dei parcheggi riservati ai disabili non siano occupati da altri automobilisti (per i contravventori è prevista la sanzione da 168 a 672 euro e la detrazione di punti dalla patente, ndr) e che non siano occupati nemmeno i posti riservati a donne incinte e agli automobilisti che debbono effettuare la ricarica elettrica delle auto nelle apposite colonnine. Effettueremo pure controlli per il rispetto delle altre misure disposte ma lo faremo con grandi sacrifici perché ci sono tanti altri servizi da assicurare, tra cui la sosta selvaggia e in doppia fila, e le unità disponibili sono quelle che sono».