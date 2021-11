Nel nisseno, ‘pesta’ la moglie e le spacca il naso davanti ai figli piccoli: arrestato

I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di G.P., gelese di 41 anni, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia poiché, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha aggredito la moglie alla presenza dei figli minori, colpendola violentemente e ripetutamente con calci e pugni al corpo e al viso.

La donna, che ha denunciato di subire da tempo maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito, è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale di Gela, dove è stata medicata per una frattura al naso e contusioni alla testa, riportando una prognosi di 30 giorni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltagirone (CT).