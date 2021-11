Mussomeli, rinnovati organi sociali Misericordia. Venerdì sarà eletto nuovo governatore

MUSSOMELI -Nel pomeriggio di domenica 31 ottobre 2021, la commissione elettorale presieduta da Antonella Scarmignan, collaborata da Vincenza Sorce e Gessica Proietto, muniti di copia dello statuto sociale della Misericordia e del registro generale dei volontari, bollato e vidimato prima dell’uso, hanno provveduto, al coordinamento e svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, già scadute. Effettuato lo spoglio delle schede votate, la Presidente della commissione elettorale Antonella Scarmignan ha proclamato eletti i componenti per il Consiglio Magistrato nelle persone di Favata Pinuccio, Catania Vittorio, Carapezza Giuseppe, Messina Onofrio, Lamonaca Salvuccio, Messina Francesco e Scaduto Isidoro: per i Revisori dei Conti: Membri effettivi: Pavone Vincenzo, Spoto Carmelo, Costanzo Salvatore; Supplenti: Falletta Carmelo e Messina Michele, per il Collegio dei Probiviri, effettivi: Barba Carmelo, Pennica Giuseppe e Bavado Vicenzo; supplenti: Corradengo Salvatore e La Greca Giovanni. La commissione elettorale ha poi convocato gli eletti per il prossimo venerdì 5 novembre 2021, alle ore 19, presso la sede sociale di Piazzale Mongibello per l’insediamento e l’attribuzione di tutte le cariche sociali. Nella prima riunione verrà, infatti, l’ottavo governatore della Misericordia. Da ricordare che il primo governatore (Presidente) fu il fondatore Giuseppe Sorce, venuto a mancare dopo sei mesi dalla sua costituzione, i successori sono stati Sebastiano Misuraca (durato in carica 4 anni); Luigi Cocuzza (1 anno), Totuccio Alessi (7 anni), Maria Vincenza Dilena (9 mesi per sopravvenuta incompatibilità con la carica ricoperta anche di Presidente della Fratres): Carmelo Barba (16 anni), Giovanni Consiglio (5 anni). E venerdì ci sarà l’ottavo governatore.