Italia, Salute: bimbi e obesità, bando da 1 mln per rilanciare sana alimentazione

C’è tempo sino al 19 gennaio 2022 per partecipare al nuovo bando di Fondazione Cariplo ‘Cibo e salute: ricerche sull’obesità nell’età evolutiva per la promozione di stili di vita più sani’, che andrà a finanziare progetti di ricerca multidisciplinari in grado di approfondire le cause e le conseguenze dell’obesità nell’età evolutiva.

L’Italia, infatti, si conferma tra i Paesi europei con il più alto tasso di obesità tra bambini (18%) e adolescenti (19%). Una situazione preoccupante che interessa un bambino su cinque e rappresenta una sfida fondamentale per le generazioni future, soprattutto in termini di ricadute sulla salute pubblica poiché il sovrappeso e l’obesità costituiscono un importante fattore di rischio per lo sviluppo di numerose malattie croniche non trasmissibili tra cui: le malattie metaboliche, cardiovascolari e respiratorie, problemi a carico delle articolazioni, disturbi ginecologici, infertilità, predisposizione allo sviluppo di malattie dell’apparato digerente, disturbi psicologici e comportamentali ed aumentato rischio di sviluppare alcune tipologie di tumori.

Il bando da 1 milione di euro, a cui potranno partecipare enti pubblici o privati non profit che svolgono attività di ricerca scientifica, si propone quindi di stimolare il dibattito pubblico e introdurre strumenti innovativi di policy, i proponenti dovranno infatti prevedere all’interno dei progetti specifiche azioni dedicate alla produzione di raccomandazioni per promuovere l’adozione di stili di vita più sani e valorizzare quegli approcci metodologici in grado di favorire l’integrazione tra discipline e competenze differenti, prevedendo in particolare collaborazioni tra ricercatori delle aree biologiche, nutrizionali, dietetiche, cliniche ed epidemiologiche e ricercatori operanti nell’ambito delle scienze sociali e psicologiche.

La presentazione del bando si terrà il prossimo 2 dicembre alle ore 11.00 in streaming al link https://bit.ly/Cibo_e_Salute, preceduta da un dibattito, moderato dalla giornalista di Fortune Margherita Lopes, a cui prenderanno parte: Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Chiumello, Presidente Emerito della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Hellas Cena, Medico Chirurgo Specializzato in Scienza dell’Alimentazione e Prorettore alla Terza Missione dell’Università degli Studi di Pavia e Antonio Giampiero Russo, Direttore UOC Unità di Epidemiologia ATS della Città Metropolitana di Milano