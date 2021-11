In Germania bonus Covid di 1300 euro e aumento del 2,8% dello stipendio per i dipendenti pubblici.

In Germania arriva il bonus Covid per i dipendenti pubblici dei Lander tedeschi. Il contributo straordinario da 1.300 euro, esentasse, servirà per coprire le necessità, emerse dopo lo scoppio della pandemia e si accompagnerà a un aumento salariale del 2,8 per cento.

Un doppio importante risultato per i dipendenti pubblici tedeschi arrivato dopo trattative durante il fine settimana nel corso delle quali erano state prospettate iniziative sindacali da parte dei dipendenti di ospedali universitari, asili nido, scuole, dipartimenti di polizia e amministrazioni pubbliche.