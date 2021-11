Gli elettrodomestici indispensabili in casa: la guida di Yeppon

Oggi passeremo in rassegna gli elettrodomestici indispensabili in casa secondo Yeppon, l’eCommerce specializzato che offre sempre i prodotti migliori a prezzi scontati. Se sei alla ricerca dei migliori elettrodomestici online per dare una rinnovata alla tua casa e cerchi una panoramica di quelli davvero utili di cui non puoi fare a meno dai un’occhiata alle nostre proposte e preparati a fare shopping!

Gli elettrodomestici da cucina

Partiamo dalla cucina, la stanza più importante della casa e dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Per prima cosa non deve mai mancare un piano cottura, che sia a gas o a induzione per cucinare le tue pietanze ogni giorno. Per le preparazioni più elaborate e gustose, invece, ti servirà un forno e, perché no, anche un bel fornetto elettrico per pizza e tante ricette sfiziose.

Infine non potrà mancare il frigorifero, il luogo ideale per conservare gli alimenti al fresco, magari corredato dal vano congelatore e dalle funzionalità smart che ti aiutano a fare la spesa e a controllare la tua alimentazione e le scadenze degli alimenti.

Se non vuoi rinunciare alla tua salute non possono mancare i piccoli elettrodomestici, quelli che ti affiancano nelle tue preparazioni quotidiane come lo sbattitore, il mini-pimer, il frullatore ma anche l’estrattore di succo, la macchina per il caffè e la vaporiera. In questo modo avrai una cucina completa di tutto l’indispensabile per preparare colazioni, pranzi e cene ghiotte.

Lavanderia e bucato

Per il tuo bucato suggeriamo l’accoppiata vincente di lavatrice e asciugatrice, due elettrodomestici sempre più importanti per l’igiene quotidiana. La lavatrice è spesso considerata più importante dell’asciugatrice e, difatti, ce n’è una in tutte le case.

Tuttavia anche l’asciugatrice ha la sua utilità perché previene la muffa in casa provocata dal bucato steso ad asciugare davanti i termosifoni e rimuove i pelucchi dai capi facendoli tornare come nuovi dopo il lavaggio.

Igiene e pulizia

Per l’igiene e la pulizia di casa le opzioni sono tantissime. Yeppon suggerisce di dotarsi quantomeno di un’aspirapolvere, essenziale per pulire a fondo anche gli angoli più remoti della casa.

A questo potresti aggiungere il vaporetto, perfetto per disinfettare finestre e grandi superfici ma anche per far tornare come nuovi tappeti, tende, divani e ripiani sui quali si accumula molta sporcizia.

Infine, nel caso non avessi molto tempo da dedicare alle pulizie, potresti affidare la tua casa al robot lava-pavimenti, l’amico intelligente che spazza via la polvere e che lava le piastrelle mentre tu sei a lavoro o sei fuori casa.

Lo programmi dallo smartphone e questo imparerà la piantina delle stanze, evitando gli ostacoli e rimuovendo fino all’ultimo granello di polvere rimasto sul pavimento. A te non resterà altro da fare che svuotare la sacca di raccolta della sporcizia e programmare le pulizie ordinarie o straordinarie.

Relax e benessere

Infine proponiamo una serie di elettrodomestici per il benessere della persona che migliorano la nostra vita e che ci accompagnano giorno dopo giorno. Per esempio se la tua casa risultasse molto secca a causa della presenza del camino, potrebbe servirti un umidificatore per proteggere l’arredo ma, soprattutto, le tue vie respiratorie.

Oppure potrebbe esserti utile suo cugino, il deumidificatore che agisce raccogliendo gli eccessi di umidità nell’ambiente per prevenire malattie respiratorie e le temibili muffe.

Alcuni di questi piccoli elettrodomestici sono pensati anche per diffondere in aria gli oli essenziali che calmano le tensioni, favoriscono la produttività ed il riposo e leniscono le infiammazioni delle vie respiratorie. Nella sezione relax, infine, inseriamo televisore e casse audio per godere dei tuoi spettacoli preferiti di intrattenimento e riposarti dopo una lunga giornata lavorativa fuori casa.