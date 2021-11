Covid: in Sicilia 546 nuovi positivi, 7 i morti

Sono 546 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 23.109 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 604 L’incidenza sale a 2,4% (ieri era al 2,3%).

L’isola e’ al settimo posto per contagi, dopo Lombardia con 1.103 casi, Lazio con 1.073, Veneto con 1.029, Campania con 869, Emilia Romagna con 712 e Friuli Venezia Giulia con 577 casi. Gli attuali positivi sono 8.985, con un aumento di 126 casi. I guariti sono 413 mentre si registrano 7 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.085. Sul fronte ospedaliero sono adesso 358 i ricoverati; 10 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 50, tre in piu’ rispetto a ieri .

Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 101 nyovi casi, Catania 162, Messina 124, Siracusa 47, Ragusa 23, Trapani 26, Caltanissetta 15, Agrigento 33, Enna, 15.