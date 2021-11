Covid in Provincia. Stesso numero di positività e guarigioni nelle ultime 24 ore.

E’ di 15 persone il numero di positivi in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Si mantiene pertanto stabile il numero dei casi di positività in provincia. In particolare, si tratta di 5 pazienti di Gela, 4 di Riesi, 2 di Caltanissetta, 2 di Delia, 1 di Niscemi e 1 di Sommatino.

Non si registra invece nessuna variazione sui ricoveri nelle ultime 24 ore. Sono invece 15 i guariti da Covid: 5 pazienti di Riesi, 4 di San Cataldo, 2 di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di Niscemi e 1 di Serradifalco.