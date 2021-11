Covid in Provincia. In risalita i casi di positività nelle ultime 24 ore.

CALTANISSETTA. In risalita i casi di positività al Covid in Provincia di Caltanissetta. E’ quanto emerge dal dato riferito al report giornaliero diffuso dall’Asp di Caltanissetta. In particolare nelle ultime 24 ore s’è avuto un riscontro di 32 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare-

Di questi nuovi casi di positività, 10 si sono registrati a Gela, 10 a Mussomeli, 5 a Caltanissetta, 2 a Niscemi, 2 a Riesi, 2 a Vallelunga Pratameno e 1 a Santa Caterina Villarmosa.

Sono invece stati dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti: 1 di Caltanissetta e 1 di Riesi, guariti virologicamente. Guariti da Covid-19: 7 pazienti di Niscemi, 5 di Caltanissetta, 5 di Gela, 1 di Mussomeli, 1 di San Cataldo, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Villalba.