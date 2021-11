Covid, Disney: vaccino obbligatorio per bambini dai 5 anni per crociera

La Disney Cruise Line ha stabilito che anche i bambini, dai 5 anni in su, debbano aver completato l’iter vaccinale contro il coronavirus per poter partecipare alle crociere organizzate dalla compagnia. La clausola entrerà in vigore il prossimo 13 gennaio e segue la raccomandazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) di vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni.

I bambini che hanno un’età inferiore ai cinque anni, ha spiegato la Disney Cruise Line, dovranno mostrare un test negativo al coronavirus per poter partecipare ai viaggi. La disposizione riguarda sia i turisti americani, sia quelli internazionali.