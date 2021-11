Centro Commerciale “Il Casale”: protocollo di Intesa con Galatea contro la violenza sulle donne, ecco l’iniziativa del 25 novembre

SAN CATALDO – Nuova incisiva e socialmente coinvolgente proposta de Il Centro Commerciale Il Casale che conferma la sua “attenzione” al territorio: l’impegno, questa volta, è rivolto alle donne vittime di violenza con una nuova speciale iniziativa, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 Novembre.

Il Casale, per tramite del direttore Calogero Sanfilippo, ha siglato un importante accordo di partenariato con l’Associazione “Galatea” di Caltanissetta, presieduta da Denise Franzone, che da anni porta avanti importanti progetti e campagne di sensibilizzazione sul tema.

L’accordo, oltre a prevedere l’organizzazione presso il CC Il Casale di un importante evento di sensibilizzazione dedicato in particolar modo ai giovani e che avrà ad oggetto delle letture sulla parità di genere oltre ad attività ludico creative sull’alfabetizzazione emotiva, sancisce anche la nascita, all’interno del Centro Commerciale, di un punto di ascolto per le donne vittime di violenza; quest’ultima iniziativa rappresenta quasi un “unicum” a livello nazionale.

Calogero Sanfilippo sottolinea: “Siamo come sempre onorati di poter dare il nostro piccolo contributo a sostegno di iniziative ad altissimo valore sociale. L’accordo con l’associazione “Galatea” di Caltanissetta è in linea con la nostra strategia complessiva che ci vede sempre accanto a persone ed organizzazioni capaci di creare e condividere valore e rappresenta per noi un atto innanzitutto di ringraziamento e di gratitudine verso una realtà straordinaria che da anni, con passione, professionalità e grande generosità, cerca di contribuire a sradicare dal territorio un fenomeno come quello della violenza sulle donne. E’ anche un modo per poter comunicare al territorio che, come Centro Commerciale di riferimento per l’intera provincia, non siamo stati e non saremo mai indifferenti rispetto a tale tematica; l’apertura presso la nostra struttura di uno sportello di ascolto permanente per vittime di violenza (in un luogo all’interno della nostra struttura ma, posizionato in modo da tutelare la privacy), il secondo caso in Italia, vuole rappresentare con forza un messaggio chiaro a chi ha bisogno di aiuto: noi ci siamo e vi tendiamo la mano”.

Il Casale, che già in passato ha lanciato iniziative e collaborato con progetti dalla grande valenza sociale, ripropone l’idea del Centro commerciale come “agorà”, piazza comune, da vivere oltre lo shopping. Una concezione innovativa e vincente che da oltre 11 anni, ancor più dopo questo annichilente biennio pandemico, appartiene al dna della struttura di contrada Biagini a San Cataldo.

La dottoressa Denise Franzone in rappresentanza dell’associazione Galatea a evidenziato: “Siamo liete di iniziare la collaborazione con il centro commerciale Il Casale al fine di poter attivare progetti di sensibilizzazione e prevenzione nel nostro territorio; l’obiettivo è quello di fornire alle donne informazioni sui servizi offerti dal centro antiviolenza attraverso operatrici volontarie che metteranno in contatto le stesse donne con le professioniste dell’associazione ovvero avvocate, psicologhe e assistenti sociali. Inoltre, per inaugurare la collaborazione con Il Casale, il 25 novembre, giornata internazionale della lotta alla violenza di genere, abbiamo organizzato un evento dedicato a bambini e bambine di scuola primaria con letture dedicate contro gli stereotipi sessisti e attività di arteterapia sull’alfabetizzazione emotive, in quanto siamo fermamente convinte che la violenza, essendo un fenomeno sociale trasversale, che si fonda sulla cultura sessista, si combatte attraverso la prevenzione e la formazione della fasce più giovani della società; per la realizzazione di tali attività saranno presenti alunni e alunne dell’Istituto delle scienze umane Manzoni – Juvara di Caltanissetta e la maestra d’arte Noemi Ballacchino che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Fare rete è uno strumento di forza, perché insieme si può arginare la violenza su più livelli!”