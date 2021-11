Campofranco. Domenica 7 novembre si commemora la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

CAMPOFRANCO. Si svolgerà domani , domenica 7 Novembre, a Campofranco la commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha annunciato che ci si ritroverà alle 9,30 davanti il Comune da dove prenderà il via il corteo per fare visita alla locale stazione dei carabinieri, per poi partecipare alla S. Messa e deporre le corone di alloro nei due monumenti ai caduti.

“I veri protagonisti – ha aggiunto il sindaco – saranno i più piccoli, bambini e ragazzi che animeranno la mattinata con iniziative da vedere; invito istituzioni, organismi politici, associazioni culturali, volontariato, sociali, docenti, e tutti i cittadini alla partecipazione. I nostri caduti nelle guerre, i campofranchesi che hanno dato la propria vita per un futuro migliore, lo meritano”.