Caltanissetta, tutte le date del Concorso pubblico bandito dal Comune

Sono state ufficializzate le date delle prove preselettive per il Concorso al Comune di Caltanissetta.

Le sedi dell’esame saranno il Palamilan (Via Chiarandà 21) e Via Xiboli (S Spirito 92).

Sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato la domanda.

Le verifiche sulle dichiarazioni verranno effettuate solo per i primi classificati a conclusione delle selezioni.

Le convocazioni riguardano le posizioni:

Istruttore amministrativo contabile ( Lunedì 29 novembre 2021 e Martedì 30 novembre 2021)

Agente di Polizia municipale ( Giovedì 02 Dicembre 2021)

Redattore Ordinario ( Venerdì 03 Dicembre 2021 alle ore 18.00)

Istruttore Tecnico (Venerdì 03 Dicembre 2021)

Istruttore direttivo tecnico (Venerdì 03 Dicembre 2021 dalle 08.00 alle 13.00)

Istruttore direttivo amministrativo/contabile ( Martedì 30 novembre 2021 )

Istruttore direttivo Polizia municipale (Mercoledì 01 Dicembre 2021)

Istruttore finanziario (Mercoledì 01 Dicembre 2021)

Per scaricare le convocazioni con l’orario di partecipazione, l’autodichiarazione per la sintomatologia e il promemoria per i candidati visitare il sito istituzionale https://comune.caltanissetta.it/informazioni/convocazione-dei-candidati-alle-prove-concorsuali-preselettive/