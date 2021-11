Caltanissetta, “Domenica pomeriggio a teatro”: ecco i 10 spettacoli della nuova stagione

CALTANISSETTA – Dopo quasi 2 anni di chiusura causa pandemia, ritorna a Caltanissetta al Teatro Margherita con la direzione artistica di Giuseppe Speciale la Stagione Teatrale Comica denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro”. Quella di quest’anno sarà la XXII edizione da quando nel lontano 2000 parti’ per la 1^ volta la Stagione Domenicale tanto amata dal pubblico nisseno e non solo.

Per riaprire e fare ritornare la gente a teatro in sicurezza ci voleva una Stagione Domenicale comica con artisti e compagnie nazionali e regionali e quella che partirà Domenica 19 Dicembre con Antonello Costa è tutto questo e molto di più. Una stagione pensata per far sorridere la gente dopo 2 anni di preoccupazioni e pianti.

Saranno 10 gli spettacoli da Domenica 19 Dicembre 2021 a Domenica 8 Maggio 2022 che per un paio d’ore vi faranno dimenticare la pandemia. Come detto il sipario si aprirà Domenica 19 Dicembre con Antonello Costa beniamino del pubblico nisseno, artista poliedrico che con i suoi molteplici personaggi sarà da buon viatico per tutta la stagione.

Domenica 23 Gennaio calcherà per la prima volta il palcoscenico nisseno l’attrice romana Tiziana Foschi con Antonio Pisu con lo spettacolo “ Faccia un’altra faccia”. Domenica 20 Febbraio invece ci sarà il gradito ritorno del comico siciliano Gianfranco Iannuzzo con il suo “Siciliano per caso”. E poi ancora Fabio Ferrari e Danila Stalteri con la loro commedia “Una coppia scoppiata”, l’attore di fiction Marco Falaguasta, il Teatro Stabile Nisseno con la sua ultima inedita produzione, il Teatro Stabile di Acireale, la Compagnia Krimisa, la Banda degli onesti con un Shakespeare comico e una commedia tutta da ridere di Antonio Grosso dal titolo attualissimo “Non ci resta che…ridere”.

L’abbonamento ai 10 spettacoli è di Euro 150,00. Il singolo biglietto sarà di 25,00 Euro. Sarà possibile abbonarsi con il bonus insegnanti e bonus studenti. La Campagna abbonamenti è già in corso da qualche giorno.

Info per prenotazioni e informazioni: 351 7888512-393 9493812.