Arriva super green pass, a Natale in zona bianca

Il greenpass rafforzato varra’ per le zone rosse e gialle, per le zone bianche il governo pensa di applicarlo solo nel periodo natalizio. Il nuovo passaporto sanitario varra’ dal 6 dicembre, nelle regioni dove il livello di contagi e’ basso potrebbe dunque durare un mese. E’ quanto e’ emerso nell’incontro che l’esecutivo ha avuto con i presidenti di Regione prima del Consiglio dei ministri che dara’ disco verde al super greenpass.

Alle 18 e’ poi prevista una conferenza stampa alla presenza del premier Draghi e dei ministri Speranza e Gelmini. Durante l’incontro con le Regioni non e’ emersa una data riguardo la fine dello stato di emergenza. L’esecutivo valutera’ piu’ avanti i dati per prendere una decisione. E’ stato comunicata l’estensione dell’obbligo della vaccinazione al personale docente e alle forze dell’ordine, oltre che al personale sanitario e delle Rsa. Arrivano quindi limitazioni per i no vax nei luoghi pubblici, ovvero palestre, impianti sportivi, discoteche, bar e ristoranti al chiuso. Off limits anche il soggiorno in albergo per chi non ha la certificazione. Esclusi i luoghi di lavoro, esteso invece l’obbligo ai trasporti regionali e interregionali, frenata su quello urbano per la difficolta’ di organizzare i controlli.

Escluso l’obbligo del green pass (che passa da 12 a 9 mesi) per gli under 12. Anticipata a cinque mesi la terza dose. Niente obbligo della mascherina all’aperto. Su questo punto, pero’, lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofali ha spiegato che se ne e’ parlato durante la cabina di regia e che alcuni presenti spingevano in questa direzione. Durante la riunione, secondo quanto si apprende, ci sono stati presidenti di Regione che hanno insistito sulla necessita’ di una stretta in tal senso.

Tra questi il governatore della Campania De Luca che, secondo quanto si apprende, ha proposto una contravvenzione di cento euro per chi non la indossa anche all’aperto. In ogni caso le proposte delle Regioni sono state accolte tra la soddisfazione della maggioranza dei ‘governatori’. “Sono soddisfatto che ancora una volta le Regioni, che vivono da due anni in prima linea la lotta al Covid, siano state ascoltate”, dice il governatore ligure Giovanni Toti. Superato dunque il criterio dei colori, l’unica differenza emersa durante la cabina di regia e’ sull’atteggiamento da tenere per le zone rosse, alla fine si e’ deciso che con il super green pass le attivita’ rimarranno aperte. Sul green pass in zona bianca la Lega non si dovrebbe mettere di traverso nel Consiglio dei ministri in corso. Molti governatori hanno chiesto che le misure possano partire subito. Il motivo lo fornisce il presidente dell’Emilia Bonaccini: “permetterebbe di tutelare anche nell’eventuale cambio di colore la tenuta in apertura delle attivita’ che piu’ hanno pagato durante la pandemia un prezzo drammatico”. Durante la cabina di regia si e’ sottolineata la differenza tra l’Italia e il resto dell’Europa. Tuttavia – e’ emerso – si tratta solo di un vantaggio temporale se non introduciamo misure che possano contenere la diffusione e soprattutto la conseguente ospedalizzazione che colpisce per lo piu’ i non vaccinati.