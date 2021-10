Serie D. Sancataldese sesta sconfitta di fila. Si dimettono il tecnico Settineri, il Dt Torregrossa e il Ds Ferraro.

Sesta sconfitta di fila in questo difficile avvio di stagione per la Sancataldese che ha perso 0-2 in casa contro l’Acireale. E in serata è arrivata la notizia che la Sancataldese Calcio ha accettato le dimissioni dall’incarico di tecnico della prima squadra di Alessandro Settineri.

Un autentico terremoto in casa della Sancataldese, dal momento che, oltre a quelle del tecnico, si sono avute anche le dimissioni del Direttore Tecnico Lirio Torregrossa e del Direttore Sportivo Massimo Ferraro.

In una nota la società verdeamaranto ha rilevato: “Sono stati momenti difficili, è vero, ma riconosciamo la professionalità e la dedizione con le quali, sino alla sfida di oggi, avete provato a risanare il percorso della nostra squadra. Non scorderemo mai le gioie e i traguardi vissuti lo scorso anno, ma il calcio tante volte mette le persone e i rapporti umani dinanzi ad un bivio. Al Mister e ai due Direttori vanno i migliori auguri a livello professionale e per il futuro.”

Nelle prossime ore sarà ufficializzata la scelta del nuovo allenatore, che siederà alla guida della panchina VerdeAmaranto.