Santa Caterina. Covid. L’11 ottobre nuova tornata vaccinale. Da oggi al via le prenotazioni.

SANTA CATERINA. Nuova tornata vaccinale a Santa Caterina. E’ quella che si svolgerà nell’ex Ospedale il prossimo 11 ottobre dalle 15 alle 20. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il target riguarderà la 1° dose per over 12 anni e la 2° dose dei vaccini Pfizer/Moderna effettuati il 13 settembre scorso. La prenotazione potrà avvenire inviando un messaggio Whatsapp ai seguenti numeri: 3205307386, 381463950, 3289488029.

E’ possibile inoltre chiamare i seguenti numeri dalle 9:00 alle 12:00: 3205307386, 3381463950, 3289488029 e 0934601024. Oppure si può prenotare fisicamente al Comune, rivolgendosi alla Sig.ra Graziella Milazzo. In tutti casi, verrà comunicato direttamente l’orario e il giorno di prenotazione. I Moduli da presentare il giorno della vaccinazione sono: Certificato di vaccinazione (per chi deve effettuare la 2° dose), Consenso informato stampato e compilato che trovate al seguente link (prime 7 pagine): https://tinyurl.com/modulivaccinazioni. Per coloro i quali avessero necessità di supporto nella compilazione dei moduli, potranno recarsi presso il Comune da oggi lunedì 04/10 a venerdì 09/10 dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e mercoledì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 19:00.