San Cataldo. Giampiero Modaffari: “Onorato di essere il consigliere comunale più anziano per numero di mandati elettorali consecutivi”.

SAN CATALDO. “Mi sento onorato di essere il consigliere comunale più anziano per numero di mandati elettorali consecutivi effettuati (Ininterrottamente dal 1997!).Insieme al nostro gruppo politico di “Riprendiamoci la Città” continuiamo ad essere punto di riferimento per le più disparate istanze dei cittadini sancataldesi”.

Così Giampiero Modaffari. Il già sindaco, oggi neo consigliere comunale, ha poi ribadito: “Svolgeremo al meglio le nostre funzioni di proposizione e controllo dell’operato dell’Esecutivo nella speranza che le innumerevoli proposte che presenteremo, mirate al miglioramento della vivibilità della nostra Comunità, siano prese in seria considerazione da parte del Sindaco e della sua Giunta”.

“Così come – ha concluso – speriamo che tutte le iniziative che avevamo in corso, interrotte per le note vicende, possano trovare compimento con l’onestà intellettuale da parte del nuovo Esecutivo di garantirne la giusta e doverosa paternità”.