Riqualificare il centro storico a Caltanissetta: Pilates Studio fa rivivere Palazzo Conti

Molto spesso sentiamo parlare di riqualificazione urbana ma, altrettanto spesso, non sappiamo cosa significa e quanto bisogna impegnarsi in tal senso.

E’ bello e porta consensi, parlare di riqualificazione urbana, ma solo in alcuni casi le cose funzionano, a maggior ragione, nelle aree meno centrali e meno frequentate, quelle storiche, meno sfruttate e con edifici che andrebbero necessariamente ristrutturati.

Ilaria Buono, titolare di Pilates Studio e punto di riferimento cittadino per questa disciplina, crede invece in una riqualificazione urbana fatta in modo virtuoso e permanente perché, così fatta, influisce positivamente sulla qualità di vita dei cittadini che vivono l’area interessata. Per questi motivi, nel maggio 2020, in un periodo difficile come pochi vissuti, ha deciso di investire in uno dei palazzi storici più belli della nostra città: Palazzo Conti sito in Via Cavour, via centralissima e, purtroppo, ad oggi poco frequentata.

“Dopo tanti anni, decidere di spostare la mia attività in una zona completamente diversa da quella in cui è nato Pilates Studio, è stata una sfida. Inserirmi nel centro storico della mia città, praticando Pilates in un palazzo dell’Ottocento, questo invece era un sogno e l’ho realizzato.”, afferma Ilaria

Buono. Palazzo Conti è inserito in un contesto di bellissimi palazzi antichi, a pochi passi dal centro storico nisseno; ha, al suo interno, uno spazio verde che sarà anch’esso riqualificato e utilizzato per le lezioni di Pilates outdoor. E’ l’ambiente ideale per rilassarsi e mantenere il proprio benessere fisico e mentale.

Presso Pilates Studio, infatti, si può praticare anche Yoga, Reiki e Mindfulness, tutte discipline che servono per rigenerarsi e per allontanare energie negative. “Pilates Studio è un luogo in cui la rigenerazione fisica e spirituale trovano finalmente casa. E tutto ciò avviene all’interno di un posto di grande classe che a sua volta rigenera il nostro centro storico. Tanti imprenditori dovrebbero prendere esempio.”

Si esprime così in merito il Sindaco Roberto Gambino che conosce il progetto e, soprattutto, conosce la necessità di cambiamento, l’impegno che ci vuole per rigenerare una zona difficile della nostra città, da sempre piena di problemi ma anche, evidentemente, di persone che non si tirano indietro. Gli ambienti che oggi ospitano Pilates Studio sono stati, evidentemente, ristrutturati e migliorati ma non è stato un mero restyling dello spazio, bensì un’occasione per far emergere una bellezza dimenticata che appartiene a tutti i cittadini.

Adesso, dopo una lezione di Pilates, magari non mancherà una passeggiata in centro per prendere un caffè o guardare qualche vetrina; per vivere, insomma, un cuore non sempre pulsante ma desideroso di rinnovamento.