Promozione. Atletico Nissa “corsaro” a Misterbianco. Decisivo gol lampo di Vaccaro.

L’Atletico Nissa di Giovanni Italia batte in trasferta 0-1 il Misterbianco e vince la sua prima gara di campionato. Il gol decisivo lo ha messo a segno dopo un minuto di gioco Vaccaro. L’attaccante è stato abile a raccogliere un appoggio in area di Pulci e a battere il portiere dei padroni di casa.

La partita è stata parecchio combattuta tra due squadre che volevano la vittoria e che in campo hanno lottato con tutte le loro forze per conquistare i tre punti in palio. I padroni di casa sono stati pericolosi in un paio di occasioni, mentre lo stesso Vaccaro ha avuto tra i piedi un’altra buona occasione per raddoppiare.

Alla fine, nonostante le numerose assenze, l’Atletico Nissa del presidente Sergio Iacona è riuscito a violare il campo del Misterbianco e a portarsi a quota 4 in classifica con 1 vittoria ed un pari. Nel prossimo turno di campionato domenica prossima l’Atletico Nissa sarà di scena a Catania contro l’Atletico 1994.