Nonna record a 33 anni: “Quando usciamo tutti pensano che io sia la madre del bambino”

Ha 33 anni e non ci stava ad essere chiamata nonna ma ora Gemma Skinner ed è diventata la nonna più giovane di tutta la Gran Bretagna a soli 33 anni. Sua figlia Maizie, avuta quando aveva 16 anni e che ora di anni ne ha 17, ha partorito la scorsa settimana. E anche all’ospedale nessuno credeva che quella fosse la nonna e non una zia o una sorella.

“Quando usciamo tutti pensano che io sia la madre del bambino”, ha raccontato al Sun. Non è difficile immaginarlo: Gemma di figli ne ha tre, di cui la più piccola, Bella, di quattro anni. “Quando ho detto di essere la nonna, sono rimasti piuttosto scioccati. Tutti hanno pensato che fosse la sorella minore di Maizie, noi dobbiamo continuare a spiegare che in realtà è sua figlia. La gente mi scambia sempre per sua madre. Quando Maizie era in ospedale, l’infermiera che è venuta a farle l’epidurale ha chiesto se eravamo sorelle. Ormai siamo abituate e ci ridiamo sopra perché succede sempre”.