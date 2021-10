Nel tragico incidente stradale di Riad morto il ballerino agrigentino Nicolas Esposto.

C’è anche un siciliano tra i tre ballerini italiani morti in un incidente stradale a Ryad, in Arabia Saudita. Si tratta di Nicolas Esposto, noto ballerino di San Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Esposto era un artista molto conosciuto avendo fatto diverse apparizioni in corpi di ballo in tv.

Una scomparsa che ha lasciato il segno nella sua comunità di appartenenza. La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini e l’oratorio “don Michele Martorana” si sono detti “addolorati per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, figlio di questa terra e di questa comunità, che lo ha visto crescere tra le proprie mura come animatore sia dell’oratorio sia del Giovaninfesta 2014; già da allora mostrò grande passione e amore per la danza, trasmettendola ai bambini. Ci associamo al dolore della famiglia, assicurando preghiera e sostegno in questo momento particolare di afflizione. Buon ingresso alla vita eterna caro Nicolas. Dio ti accolga con sé!”. Appena lo scorso 4 ottobre Nicolas Esposto era stato su Rai2 nel Premio Persefone 2021 al quale aveva avuto l’onore di partecipare nel corpo di ballo con le coreografie di Claudia Scimonelli.

Nello stesso incidente di Riad è rimasto ferito un altro ballerino siciliano. Si tratta di Giuseppe Pera di Serradifalco.