Eccellenza. La Nissa perde con l’Oratorio S.Ciro e San Giorgio. Segna Priola, ma fallisce il rigore del pari.

Sconfitta fuori casa 2-1 per la Nissa a Marineo dall’Oratorio San Ciro e San Giorgio. Ma a ben vedere, stavolta la squadra di Angelo Bognanni avrebbe meritato almeno il pari per la prestazione sfoderata.

I biancoscudati hanno affrontato il match con il piglio giusto e sembravano poter passare. E invece al 36′ ad andare in vantaggio sono stati i padroni di casa con una fortunata (per loro) e sfortunata (per la Nissa) autorete di Santamaria sulla cui spalla è andato a battere il pallone imprimendo una traiettoria che non ha lasciato scampo a Keba.

Il Marineo ha raddoppiato al 42′ con Sanyong di testa in tuffo sugli sviluppi di un angolo, ma la Nissa l’ha riaperta poco prima la fine del primo tempo con una conclusione poco dentro l’area di Cristian Priola.

Nella ripresa la squadra di Angelo Bognanni ci prova con Illario il cui tiro si spegne sull’esterno della rete. Poi, a 6 minuti dalla fine, l’atterramento di Retucci e il calcio di rigore che l’arbitro ha concesso senza esitazione alla Nissa. Sembrava il prologo al possibile pari, ma la conclusione dagli undici metri di Seckan è stata parata dal portiere del Marineo.

La Nissa comunque ci ha provato sino alla fine a pareggiare contro un Oratorio San Ciro e San Giorgio che ha retto il serrate finale della squadra di Bognanni alla quale, rispetto alla gara della domenica precedente, stavolta c’è poco da rimproverare nonostante la sconfitta nel contesto di una gara nella quale è mancato il risultato ma non la prestazione.