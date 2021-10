Covid. Positivi 10 alunni di un paese dell’Agrigentino frequentanti la scuola di un Comune limitrofo.

Sono dieci i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, elementare e media dell’istituto comprensivo Angelo Roncalli di Burgio, in provincia di Agrigento, ad essere risultati positivi al covid19. La particolarità è che si tratta di alunni del vicino comune di Villafranca Sicula, (1.350 abitanti) che da Burgio dista appena 2 chilometri.

A renderlo noto è stato il sindaco di Villafranca Sicula Domenico Balsamo. Il primo cittadino non ha nascosto il timore che, con i contatti all’interno delle rispettive famiglie di questi ragazzini, la situazione del contagio nel comune dell’agrigentino potrebbe rischiare di peggiorare.

In questo momento i positivi a Villafranca Sicula sono 13, tra i quali i dieci bambini. Tutti i nuclei familiari interessati (compresi i componenti che sono stati regolarmente sottoposti a vaccinazione) sono in isolamento fiduciario all’interno delle rispettive abitazioni. Per gli alunni positivi, tutti in quarantena domiciliare, è stata attivata la Dad. Il dirigente scolastico dell’istituto “Roncalli” Vito Ferrantelli ha già disposto la sanificazione urgente dei locali e giovedì la popolazione scolastica sarà sottoposta a tampone.