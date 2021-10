Covid: in Sicilia 321 i nuovi positivi, 10 i morti

– Sono 321 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 16.368 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale all’1,9% ieri era all’1,6%. L’isola scende al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 363 c’e’ il Veneto.

Gli attuali sono 13.368 con una positiva di 249 casi. I guariti sono 560 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.862. I morti di oggi sono dei giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 458 i ricoverati, 28 in piu’ rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri.Agrigento 35, Enna 12