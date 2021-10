Covid in Provincia. Undici nuovi casi di positività. Deceduto un paziente a Gela.

Ancora in calo la curva del contagio in Provincia di Caltanissetta. Qui sono complessivamente 11 le persone che sono risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal report dell’Asp di Caltanissetta. Nel dettaglio, le 11 persone risultate positive sono tutte in quarantena domiciliare.

Di queste, 8 sono di Gela, una di Caltanissetta, una di Mazzarino e una di Riesi. E’ stato dimesso dalla degenza ordinaria un paziente di San Cataldo. E’ invece deceduto un paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Sono infine 5 le persone guarite: 3 di Gela e 2 di Delia.